Нова резолюція ОБСЄ визнає Росію окупантом

Комітет з політичних питань і безпеки ПА ОБСЄ підготував проект резолюції, згідно з яким Російська Федерація визнається окупантом. Про це інформує replyua.net. Автори документа закликають Росію скасувати анексію Криму і дотримуватися домовленостей відносно Донбасу. Зокрема, визнається, що «певні райони Донецької і Луганської областей» знаходяться під контролем «російських гібридних сил».
Також в резолюції Росію «як держава-окупант» закликають забезпечити безперешкодне пересування СММ ОБСЄ по території анексованого Криму, а також заявляють про підтримку Мінського протоколу і Мінського меморандуму щодо врегулювання ситуації в Донбасі. Сторін конфлікту автори документу також закликали до відведення зброї великого калібру і надання можливості гуманітарним місіям здійснювати свою діяльність на Донбасі.
Депутати ПА ОБСЄ в підготовленому проекті резолюції звертаються до Росії із закликом припинити окупацію Донбасу і Криму, а також закликають Росію «утриматися від агресивної практики і скасувати рішення про незаконну анексії Автономної Республіки Крим». Варто нагадати, що раніше патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували пересування військової техніки бойовиків самопроголошеної «ДНР».