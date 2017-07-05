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Українські оператори не підтримали запровадження 4G - експерт

Українські оператори не підтримали запровадження 4G - експерт
Голова інвестиційного холдингу Internet Invest Олександр Ольшанський прокоментував InfoResist прийняте напередодні Кабміном рішення про проведення аукціону з продажу ліцензій 4G мобільним операторам. Про це інформує replyua.net.

«Оператори цілком потягнуть озвучену Кабміном суму (понад 6 млрд. грн.). За інсайдерською інформацією мобільні оператори проводили попередні переговори з приводу стартових цін і сказали, що їм це під силу », - розповів експерт. Що ж стосується часу появи технології на українському ринку мобільного зв'язку, то, за словами Ольшанського, треба орієнтуватися на 2019 рік.

«У країні з технологією досить складно. Крім рішення Кабміну, потрібно прийняти цілу низку рішень - самого регулятора, технічно потрібно провести конверсію частот. Відомо, що регулятор налаштований рішуче і є ймовірність, що це трапиться протягом найближчих двох років», - зазначив він. Разом з тим, Ольшанський зазначив, що оператори спочатку відмовлялися від впровадження стандартів 4G - вони ще не повернули витрати на 3G. «Те, що сталося з 4G, це домовленість між операторами і Кабміном. Уряд вирішив, що для країни важливіша якісна мета. Тому трохи поступився в жорсткості самої процедури, а оператори фактично взялися це зробити до 2019 року. Вдалося досягнути певного компромісу, а НКРЗІ повинна спостерігати за процесом», - сказав експерт.
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