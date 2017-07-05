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Лозовий звинуватив Луценка у святотатстві та закликав поклонитися мощам

Лозовий звинуватив Луценка у святотатстві та закликав поклонитися мощам
Генеральна прокуратура України підозрює народного депутата фракції Радикальної партії Андрія Лозового в ухиленні від сплати податків на суму понад 1 мільйон гривень. Як інформує replyua.net, про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко під час засідання регламентного комітету парламенту в середу в Києві.

«Вважаю за можливе пред'явити звинувачення Лозовому. У разі надання згоди Верховної Ради підозра в ухиленні від сплати податків на суму приблизно 1 млн.700 тисяч грн.. », - сказав Луценко. За його словами, національна антикорупційна прокуратура проводила розслідування про можливе ухилення Лозового від податків з січня 2017 року. Генпрокурор заявив, що Лозовій навмисне ухилявся від сплати податків з 2007 року.

У свою чергу Лозовій розцінює подання генерального прокурора на зняття з нього депутатської недоторканності для притягнення до кримінальної відповідальності як помста за те, що він не голосував за призначення Луценка на посаду генпрокурора. Лозовий також попросив регламентний комітет підтримати подання ГПУ про зняття з нього недоторканності. «Ця вистава - це макулатура. Генеральна прокуратура хоче просто дискредитувати нашу політичну партію. Але я прошу підтримати це подання. Я нічого не боюся», - заявив Лозовий.
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