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У Києво-Печерській Лаврі УПЦ МП знищує світову спадщину ЮНЕСКО

У Києво-Печерській Лаврі УПЦ МП знищує світову спадщину ЮНЕСКО
Києво-Печерська Лавра присутня у переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, проте Українська православна церква Московського патріархату проводить будівництво в охоронній зоні без узгодження з Міністерством культури. Про це йдеться в сюжеті «5 каналу», інформує replyua.net.

Як зазначається в матеріалі, в українському товаристві охорони пам'яток історії та культури б'ють на сполох в першу чергу через зведення нових будівель. За словами заступника голови Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Миколи Пархоменка, протягом останніх шести років на території заповідника перебудували або заново звели 16 об'єктів. Одна з перших локацій - Південні ворота, в'їзна арка, яку перебудували ще в 2012 році.

«Стара, автентична арка була занадто низькою. Її приблизно в 2012 році розібрали, тобто знищили і побудували нову, але в тих же формах», - говорить Пархоменко. Також в 2015 році УПЦ МП повністю перебудували Північні ворота Лаври, незважаючи на те, що вони вважаються пам'яткою архітектури місцевого значення, який звели у другій половині XIX століття за проектом військових інженерів. Крім цього на території Лаври було знищено огорожу монастирського саду, яке просто розібрали, а на місці самого саду звели нову будівлю.
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