Трамп зробить Путіну подарунок, який дуже дорого обійдеться Україні – Atlantic Council

У той час, коли глава Білого дому Дональд Трамп готується до першої зустрічі з Володимиром Путіним під час саміту G20 в Гамбурзі, Департамент торгівлі США прийняв два важливих рішення, які становлять загрозу для економічної та геополітичної стабільності в Україні. Про це в статті для аналітичного центру Atlantic Council пише президент North American Interpipe Деніел Валк, інформує replyua.net.
«На відміну від більш жорстких санкцій США проти Росії, які декілька тижнів тому були прийняті в Сенаті, рішення адміністрації Трампа по сталі може покарати Україну і піти на користь діловим інтересам одного Путіна. Якщо адміністрація все ж обмежить українські поставки сталі до США і ще більше послабить українську економіку, Трамп піднесе великий подарунок Путіну, який дорого обійдеться Україні», - йдеться в статті.
Також видання Wall Street Journal писало, що нафтові компанії США борються проти посилення санкцій проти Росії. Видання пише, що законопроект про посилення санкцій потенційно може зірвати будь-яке партнерство в усьому світі, якщо в ньому беруть участь компанії з Росії.