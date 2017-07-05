Довгань: из-за Керченского моста работа портов Бердянска и Мариуполя будет заблокирована

Виктор Довгань, заместитель министра инфраструктуры, заявил о том, что совсем скоро Украина столкнется с новыми трудностями, связанными с возведением Керченского моста, поскольку на определенный промежуток времени работа морских портов Бердянска и Мариуполя будет заблокирована.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, замминистра подчеркнул, что блокирование будет совсем недолгим, однако это приведет к серьезным проблемам. «Проход закроется почти на месяц, и нам необходим альтернативный вариант. Они специально все придумали, когда у нас выдался зерновой год. Много груза идет на порты», подчеркнул Довгань. По его словам, Украина потеряет деньги – речь идет о серьезных убытках для бизнеса, для валютной выручки, для многих государственных компаний.
По мнению Довганя, Мариуполь и так находится не в очень хорошем положении, поскольку расположился на линии фронта. «Это очень страшно для региона, для Мариуполя. Что делать дальше? Обращаться в международные суды», отметил заместитель министра.