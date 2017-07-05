Суд Гааги розгляне позов українських нафтових компаній проти Росії

Міжнародний арбітражний суд в Гаазі прийняв до розгляду позов найбільшої нафтовидобувної компанії «Укрнафта» проти Росії з метою отримання компенсації за незаконне захоплення автозаправних станцій компанії на території тимчасово окупованого Криму. Як інформує replyua.net з посиланням на «Українські новини», про це йдеться у відповідному повідомленні на сайті суду.
Разом з позовом «Укрнафти» суд також почав розгляд позову до Росії української компанії Stabil. Обидві справи були розпочаті 3 червня 2015 року. Компанії заявляють, що Росія порушила умови російсько-українського двостороннього інвестиційного договору.
«Укрнафта» звернулася до Міжнародного арбітражного суду в Гаазі з позовом проти Росії в січні минулого року. Підставою для звернення до суду послужило двосторонню угоду про захист інвестицій між Україною і Росією 1998 року, відповідно до якого кожна зі сторін взяла на себе зобов'язання не націоналізувати або експропріювати інвестиції, вкладені інвесторами іншого боку, без своєчасної виплати справедливого відшкодування. Такі ж позови проти Росії були подані компаніями Novel-Estate, Stabil, Stemv Group, «Кіровоград-Нафта», «Крим-Петрол», «Пірсан», «Трейд-Траст», «Елєфтерія», ВКФ «Сатек», « Рустел »,« Рубенор ».