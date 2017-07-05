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У Кабміні оприлюднили план порятунку екології Донбасу

У Кабміні оприлюднили план порятунку екології Донбасу
Кабінет міністрів розробив план вирішення екологічної проблеми на Донбасі. Як інформує replyua.net, про це віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко розповів в ефірі «5 каналу». Високопосадовець зазначив, що питання екологічної небезпеки на Донбасі українська сторона піднімала в Європейському Союзі і Європарламенті.

«Те, що відбувається з того боку, насправді, є сьогодні підтоплення шахт, воно впливає на нашу територію і є екологічною загрозою. Однак, питання в тому, що вона буде збільшуватися, якщо нічого не робити. У зв’язку з цим, з одного боку ми пропрацювали план, ми робимо з нашого боку і просимо і вимагаємо притягнути всі міжнародні організації для того, щоб контролювати екологічну ситуацію з тієї сторони ... Є певна загроза в «сірій зоні», це лінія зіткнення, там де весь час відбуваються бойові дії, і тут ми розуміємо, якщо не будуть виконуватися Мінські угоди, то нам необхідно залучати резервні лінії», - пояснив він.

За словами урядовця, на території Донецької та Луганської областей в даний час склалася критична ситуація з інфраструктурою - її об'єкти постійно перебувають під загрозою атак бойовиків.
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