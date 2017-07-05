Финансист пояснил, почему Украине не удается справиться с оккупантом

Известный российский блогер и финансовый эксперт Слава Рабинович на своей странице в Facebook пишет, что прокремлевские пропагандисты не перестают говорить о необходимости превращения оккупированных территорий Донбасса в единое «государство» и сохранения с ними постоянных контактов. Об этом информирует replyua.net.
По словам Рабиновича, украинским властям уже давно стоит перестать следить за заявлениями российского пропагандиста Соловьева или же администрации Путина. «Уже в течение трех лет вы не делаете ничего из того, что сделали в свое время в Израиле для преодоления признаков внешней агрессии, а также внутреннего и внешнего терроризма. Если судить по общей картине, можно утверждать, что Украина – это слабое государство, не способное за себя постоять так, как это делают израильские власти», - отмечает эксперт.
Слава Рабинович добавил, что, в сравнении с официальным Киевом, в Тель-Авиве никто не хочет сотрудничать со страной, желающей оккупировать их территорию. «Вероятно, глава правительства Израиля нет бизнеса в стране-агрессоре, или же правительство этой ближневосточной страны отказывается тратить деньги из бюджета при помощи незаконных схем, в создании которых участвовали две страны, одна из которых мало того, что признана агрессором многими странами, но также непосредственно оккупировала территорию соседнего государства», - написал блогер.