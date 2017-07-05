В Госпогранслужбе пояснили, сколько российских артистов не смогли попасть в Украину

В Государственной пограничной службе Украины заявили о том, что с начала текущего года 70 российским артистам был запрещен въезд в Украину, и многие из них нарушили украинские законы, касающиеся правил пересечения границы с оккупированными территориями. Как передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, такое заявление прозвучало от Олега Слободяна, спикера украинского пограничного ведомства.
По его словам, большинство из российских артистов, не допущенных на территорию Украины, ранее гастролировали в аннексированном Крыму. «Мы надеемся, что у нас информации о тех или иных артистов будет появляться больше. Я напоминаю, что у нас на сайте есть стоп-список, куда мы просим сообщать о тех, кто посещал Крым. И я думаю, что качество фильтрации этой категории иностранцев будет расти», заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы.
Напомним, что ранее в пограничном ведомстве также рассказали, что только в 2017 году сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину около 1600 граждан России. Такие решения были продиктованы, прежде всего, тем, что россияне, пересекающие украинскую границу, не смогли четко назвать цель своей поездки, и у пограничников возникли сомнения.