«План Маршалла» для України переходить до конкретних дій – депутат литовського Сейму

«План Маршалла» для України переходить від політичних розмов до конкретної реалізації. Як передає replyua.net з посиланням на «Укрінформ», про це заявив екс-прем'єр Литви, депутат литовського Сейму Андрюс Кубілюс.
« У мене навіть не було сподівань, що так швидко все буде просуватися, тобто ми вже переходимо від загальних політичних розмов про цей план до конкретики, до того, хто буде розробляти ті чи інші проекти», - заявив політик. За його словами, група литовських і українських депутатів спільно побувала нещодавно у Вашингтоні, Берліні та Брюсселі, де провела інтенсивні переговори з політиками і представниками фінансових інститутів.
«У Брюсселі ми настільки просунулися вперед в цьому плані, що почали обговорювати конкретні організаційні питання. Наприклад, хто саме буде описувати конкретні механізми допомоги, який мандат повинні отримати Єврокомісія і Європейський інвестиційний банк для того, щоб на своєму рівні працювати над цим планом, котрий повинен задекларувати Європарламент перед самітом «Східного партнерства», проведення якого заплановано на листопад поточного року», - підкреслив колишній прем'єр Литви.