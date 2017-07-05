Украина получила от НАТО оборудование для разминирования

В НАТО осуществили передачу сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям специальное оборудование, которое стоит 64 тысячи евро. Как передает replyua.net, накануне в украинской столице была проведена церемония его передачи. Среди гостей мероприятия стали Николай Чечеткин, руководитель ГСЧС и Сорин Дукару, являющийся заместителем генсека НАТО по вопросам проблем безопасности. По информации СМИ, отныне у украинских пиротехников есть средства для индивидуальной броневой защиты, новейшие металлические детекторы, помогающие искать взрывоопасные предметы, а еще средства, обеспечивающие проведение работ для разминирования.
Помимо этого, еще одним вопросом обсуждения участников встречи стал проект создания ЗD искателя мин. В процессе его разработки в настоящее время принимают участие украинские и норвежские ученые.
Основным заданием проекта, который реализуется благодаря активной поддержке НАТО, является работа над разработкой не имеющего аналогов устройства, способного в любом месте обнаружить взрывоопасное веществ, а также показать на дисплее его трехмерное изображение.