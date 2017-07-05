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Не стоит надеяться на замену Путина: Чубаров пояснил, как Украине избавиться от РФ

Не стоит надеяться на замену Путина: Чубаров пояснил, как Украине избавиться от РФ
В интервью журналистам УНИАН глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров выразил мнение, что со стороны Украины должно быть сделано все возможное для смены власти в соседней России, а не ожидать, пока это само собой произойдет, информирует replyua.net.

«Нам не стоит дожидаться, пока в России начнут происходить какие-либо изменения или надеяться, что вместо Путина в Кремле появится какой-то иной политик. С нашей стороны все должно делаться для как можно быстрого воплощения этих изменений, что, в свою очередь, поможет создать условия, способствующие прекращению агрессии Москвы», - отметил Чубаров, добавив, что как украинская власть, так и лидеры стран Запада должны максимально строго относиться к президенту России Владимиру Путину.

«До тех пор, пока решение вопроса аннексии Крыма будет базироваться подобными действиями и заявлениями, имеющими двойной смысл, ничего не поменяется. Восстанавливать территориальную целостность Украины необходимо с опорой на единую формулу. Сейчас можно услышать, что нужно вначале освободить Донбасс, а затем Крым. Я считаю, что настало время для перехода на единственную формулу для поставленных перед нами задач», - сделал вывод Чубаров.
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