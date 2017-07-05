Син Шухевича прокоментував скандальну заяву глави польського МЗС

Український політичний діяч, син Романа Шухевича Юрій Шухевич прокоментував InfoResist заяву Вітольда Ващиковського про те, що Польща накладе вето на потенційний вступ України в ЄС, якщо не будуть вирішені історичні питання. Він навів кілька прикладів, через що Польщі можна пред'явити претензії, інформує replyua.net.
«Наприклад, те, що вони реалізують, і ті фальсифікації, які вони робили. І те, що вони робили практично до українізації на Волині в 30-х роках, то справжня облога. Потім «операція Вісла». До речі, 11 млн. німців - це також геноцид людей, яких вони вислали із західних земель. Тому що однією з форм геноциду є масове переселення, виселення народу. Вони це з українцями зробили, вони це зробили і з німцями. І я вважаю, що їх в такому випадку незаконно прийняли в ЄС, якщо вони не каються, а вони за це не каються», - сказав він. Також Роман Шухевич вважає, що поляки нібито партнери України.
Відповідаючи на питання, який вихід із ситуації, український політичний діяч сказав: «Вихід? Знаєте що? Я б плюнув полякам в пику і вся ситуація. Тому що через те, що ми прогинаємося перед кожним голодранцем, то ми так і виглядаємо. А що в Москві скажуть, а в Варшаві скажуть, а в Берліні скажуть, а в Брюсселі скажуть? Зрештою, а в Києві що скажуть? А в Києві нічого не будуть говорити, тому що бояться, як перелякана миша, яка не знає, куди кинутися ».