В НАБУ надали докази незаконного збагачення Дейдея

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, які здійснюють досудове розслідування у виробництві за фактом незаконного збагачення народного депутата фракції «Народний фронт» Євгена Дейдея, не згодні з оцінкою членів регламентного комітету Верховної Ради про надання згоди на притягнення парламентарія до кримінальної відповідальності. Про це йдеться в спільній заяві відомств, оприлюдненому на сторінці НАБУ в Facebook, передає replyua.net.
«База доказів, отримана слідством, є цілком достатньою для прийняття рішення про зняття з парламентарія депутатської недоторканності. На підставі аналізу онлайн декларацій встановлено, що Євген Дейд в 2015-2016 рр. придбав у власність нерухоме майно та транспортні засоби, вартість яких значною мірою перевищує його офіційні доходи та доходи членів його сім'ї», - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці оприлюднили матеріали, які були продемонстровані під час засідання регламентного комітету, а саме «фрагменти відео допиту свідка Ігоря Лінчевського, який нібито позичив кошти подружжю, і аудіозаписи деяких телефонних розмов, які підтверджують, що фінансове зобов'язання було відзначено Євгеном Дейдеем в деклараціях ймовірно з метою легалізації джерел отримання (походження) коштів і надання вигляду законності фактами придбання активів в значному розмірі».