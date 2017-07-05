В Україні попередили чергову атаку вірусу Petya

У вівторок, 4 липня, в Україні вдалося запобігти повторній кібератаці вірусу Petya з серверів інформаційної системи М.Е.Doc. Як передає replyua.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков. Атаку попередили спецагенти департаменту кіберполіції разом з фахівцями СБУ та міської прокуратури.
«Пік атаки планувався на 16:00. Стартувала атака о 13:40. До 15:00 кіберполіція заблокувала розсилку та активацію вірусу з серверів інформаційної системи М.Е.Doc», - повідомив міністр. За його словами, «сервера вилучені разом зі слідами впливу кіберзлочинців з очевидними джерелами з Російської Федерації».
Нагадаємо, 27 квітня ряд українських компаній і банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya. Вірус заблокував комп'ютери і вони перестали працювати, почалися збої в критичній інфраструктурі. Авторитетне американське видання New York Times стверджує, що вірус Petya розробили в агентстві національної безпеки Сполучених Штатів Америки, звідки його викрали хакери. Фахівці компанії Microsoft підтвердили вину софта «М.Є.Док».