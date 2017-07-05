У Кабміні пропонують зобов’язати організаторів масових заходів попереджати про приїзд російських артистів

В’ячеслав Кириленко, який обіймає посаду віце-прем’єр-міністра України, висунув пропозицію щодо подальшого зобов’язання організаторів концертів та фестивалів попереджати представників правоохоронних органів про запрошення до України артистів з Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Урядовець зауважив, що він вже працює над відповідними законодавчими змінами. Кириленко пропонує, що організатори мають надавати інформацію про запланований візит російських артистів співробітникам Держприкордонслужби, Служби безпеки України та іншим відповідальним органам і установам за місяць до самого заходу, на який росіяни мають прибути. На його думку, це необхідно для того, щоб українські служби могли провести перевірку щодо наявності порушень законів росіянами, які стосуються Кримського півострова та Донбасу. Передбачається, що перевірка триматиме 10 днів і потім офіційний Київ, або надасть дозвіль на в’їзд для артистів з РФ, або ж «нехай співають для своїх шанувальників в Росії».
Варто нагадати, раніше повідомлялося, що за останні декілька днів до України не пустили мінімум 14 російських артистів.