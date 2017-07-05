валюта
СпецтемаКазанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

У Кабміні пропонують зобов’язати організаторів масових заходів попереджати про приїзд російських артистів

У Кабміні пропонують зобов’язати організаторів масових заходів попереджати про приїзд російських артистів
В’ячеслав Кириленко, який обіймає посаду віце-прем’єр-міністра України, висунув пропозицію щодо подальшого зобов’язання організаторів концертів та фестивалів попереджати представників правоохоронних органів про запрошення до України артистів з Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Урядовець зауважив, що він вже працює над відповідними законодавчими змінами. Кириленко пропонує, що організатори мають надавати інформацію про запланований візит російських артистів співробітникам Держприкордонслужби, Служби безпеки України та іншим відповідальним органам і установам за місяць до самого заходу, на який росіяни мають прибути. На його думку, це необхідно для того, щоб українські служби могли провести перевірку щодо наявності порушень законів росіянами, які стосуються Кримського півострова та Донбасу. Передбачається, що перевірка триматиме 10 днів і потім офіційний Київ, або надасть дозвіль на в’їзд для артистів з РФ, або ж «нехай співають для своїх шанувальників в Росії».

Варто нагадати, раніше повідомлялося, що за останні декілька днів до України не пустили мінімум 14 російських артистів.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: кажется, что Украине начали помогать какие-то высшие силы!

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
04 июл 2017
20378

Ірина Хакамада: загадайте мої слова – через 15 років Росії не буде

Російський опозиційний політик Ірина Хакамада своїм монологом шокувала російського пропагандиста Соловйова під час виступу у його авторській програмі. Ірина Хакамада заявила, що для того, щоб Росія

04 июл 2017
9807

Разведка США: в Кремле назревает буря

Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor опубликовала материал, в котором говорится о том, что Владимир Путин, президент России, до сих пор пытается демонстрировать силу, но самом

Последние новости

У Кабміні пропонують зобов’язати організаторів масових заходів попереджати про приїзд російських артистів

НАБУ оприлюднило докази у справі нардепа Дейдея

Євромайдан став посібником для венесуельських революціонерів

Переселенці залишилися без документів через кібератаку

Черговий ніж у спину Путіна від Ердогана

Росія використовує окуповані території Донбасу як полігони для тестування нового озброєння – нардеп

Блогер про Саакашвілі: що цей клоун робить в Черкаській області?

Завтра исполняется три года «распятому мальчику», – журналист

Блогер: Луценко, мабуть, не найкращий прокурор

Блогер: Саакашвілі зовсім втратив розум

У МВФ нарікають на зволікання впровадження реформ в Україні – ЗМІ

Политолог: в стране 3444 убыточных предприятия, за которые каждый год украинцы доплачивают из собственного кармана

Блогер: Трамп завдав Путіну «газового нокауту»

Блогер: Росія – готель для військових злочинців зі всього світу

У СБУ анонсували впровадження в українських відомствах надсучасної системи кіберзахисту

С 2018 года в Украине самая дешевая пачка сигарет будет на уровне 22 гривен

Блогер розповів про великий північнокорейський біль РФ

Трамп планує збільшити об’єми газу, що постачається до Європи, для зменшення впливу Москви – ЗМІ

Осколки Партии регионов в Москве стали никем и сунувшись на Донбасс их тоже может ждать подвал, – Цимбалюк

Чергова російська брехня – про концерти Океана Ельзи

 Новости за день