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НАБУ оприлюднило докази у справі нардепа Дейдея

НАБУ оприлюднило докази у справі нардепа Дейдея
Представники Національного антикорупційного бюро України, які спільно зі Спцеіалізованою антикорупційною прокуратурою опікуються справою щодо незаконного збагачення нардепа Євгена Дейдея, висловили свою незгоду з рішенням комітету Верховної Ради з питань регламенту, який встановив, що отриманих аргументів щодо наявності підстав розгляду питання зняття недоторканності з парламентаря недостатньо, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

В зв’язку з цим в публічному доступі було оприлюднено відео допиту свідка Ігоря Лінчевського та детальні розрахунки прибутків і витрат нардепа та його дружини. За даними офіційних документів, з 1.06.2009 по 31.12.2016 Дейдей заробив 241 тисячу гривень, а його дружина з 12.09.2007 по 31.12.2016 – 1 мільйон 198 тисяч гривень, в результаті чого сукупний дохід подружжя дорівнює 1 мільйон 440 тисяч гривень. Однак лише за офіційними даними пара з 2015 по 2016 роки набула у спільну сумісну власність активи на загальну суму в 6, 133 мільйона гривень.

В декларації Дейдея за 2015-2016 рр. зазначено, що він нібито позичив у підприємця Ігоря Лінчевського 3,5 мільйона гривень. Однак поведінка та відповіді Лінчевського під час допиту, відсутність чітких відповідей та письмового документа, який засвідчує факт фінансових зобов’язань, змушують детективів сумніватись у законності отримання цих коштів. Саме тому представники антикорупційних відомств наполягають на розгляді питання щодо позбавлення депутатського імунітету Євгена Дейдея.
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