Переселенці залишилися без документів через кібератаку

Масштабна хакерська атака, яка сколихнула Україну та ще понад 60 країн світу минулого тижня, не оминула і переселенців з окупованих районів Кримського півострова та Донбасу. Через кібератаку представники управлінь праці та соцзахисту населення(УПСЗН) не можуть надати переселенцям довідки, які слугують документальним підтвердженням того, що вони мають статус тимчасово переміщеної особи, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відомо, що в результаті поширення вірусу сервери Міністерства соціальної політики України «впали». За словами представників УПСЗН, упродовж останніх кількох днів гаряча лінія відомства розривається від дзвінків переселенців, які вже тиждень не мають змоги необхідний документ для підтвердження їх статусу.
Відомо, що спеціалісти управлінь приймають документи та заяви на отримання довідки, однак не надають його відразу, а призначають орієнтований час отримання. Така ситуація склалась на Донеччині, Луганщині та Дніпропетровщині. Також схожі повідомлення про те, що не працює єдина база тимчасово переміщених осіб надходять і з населених пункті Запорізької та Харківської областей.