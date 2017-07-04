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Росія використовує окуповані території Донбасу як полігони для тестування нового озброєння – нардеп

Росія використовує окуповані території Донбасу як полігони для тестування нового озброєння – нардеп
Український народний депутат, представниця Блоку Петра Порошенка та очільниця постійної делегації ВРУ у Парламентській Асамблеї НАТО Ірина Фріз заявила, що Кремль використовує окуповані райони Донеччини та Луганщини в якості полігонів для тестування новітнього озброєння, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Фріз наголосила, що Москва створює в окупованих регіонах військові структури, що повністю та злагоджено співпрацюють з російськими збройними силами і за необхідності можуть безперешкодно перейти у підпорядкування командування військ Російської Федерації.

Фріз зауважила, що територія окупованого Кримського півострова повністю інтегрувала до системи управління Південного військового округу. При цьому на цій території проводяться численні військові навчання, під час яких відпрацьовується можливості співпраці з іншими регіонами Росії. Донбас же нині Кремль розглядає виключно як полігон для тренувань ведення бойових дій та перевірки на практиці озброєння нового типу.
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