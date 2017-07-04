У МВФ нарікають на зволікання впровадження реформ в Україні – ЗМІ

Представники Міжнародного валютного фонду планують виділити для України наступний, вже п’ятий, транш не раніше осені через те, що український парламент і досі не затвердив земельну та пенсійну реформи, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку інформацію оприлюднили західні ЗМІ. Передбачається, що наступний кредит в рамках програми кредитування загальним розміром 17,5 мільярдів доларів буде наданий Україні пізніше, ніж планувалося через те, що Верховна Рада не зможе затвердити всі необхідні реформи до початку літніх канікул. Слід зауважити, що нардепи звершують працювати та йдуть на канікули вже 14 липня. Верховна Рада відновить свою роботи лише на початку вересня. Як зауважили іноземні журналісти, опозиційні українські політичні сили зустріли з опором зустріли програму реформ і в зв’язку з цим весь процес реформування затягнувся. Сума п’ятого траншу мала скласти 1,9 мільярдів доларів і очікувався у червні-липні поточного року.
Варто нагадати, раніше очільниця МВФ Крістін Лагард на зустрічі з президентом Петром Порошенком повідомляла, що вона очікує на те, що українська влада зможепровести балансовану реформу пенсійної системи.