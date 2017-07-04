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Политолог: в стране 3444 убыточных предприятия, за которые каждый год украинцы доплачивают из собственного кармана

Политолог: в стране 3444 убыточных предприятия, за которые каждый год украинцы доплачивают из собственного кармана
Кабмин принял законопроект «О приватизации госпредприятий», которым унифицировал отраслевые нормы приватизации до двух – для продажи больших и для маленьких компаний. Большие предприятия будут продавать с помощью иностранного советника-крупного банка, который будет избираться на конкурсе, а малые продадут через интернет-аукционы.

Как пишет у себя в Facebook известный украинский политолог Александр Палий, в связи с новациями следует ожидать, что ряды коррупционеров резко оживляться и популисты опят начнут рассказывать, что нельзя продавать госимущество во время войны, лучше подождать, пока они придут к власти и положат его себе в карман даром. «На самом деле все, ну сплошь все у нас в стране, хорошо работает и хорошо выглядит, от полных полок магазинов к внешнему виду городов, которые построены по частной инициативе. Только где что-то государственное, то оно глухое и ушиб, на нем трава растет, а у директоров растут имения», – написал политолог.

По его мнению, любому лицемерию и популизму должен быть предел. В стране 3444 государственных предприятия, половина из которых типа убыточные, то есть каждый год граждане еще за их содержание и доплачивают. При этом в стране нет 3444 кристально чистых и компетентных менеджеров, которые будут работать на государство, как на себя, и которые могли бы надеть частных конкурентов. Зато в стране есть пару миллионов бизнесменов, которые в принципе могут работать на себя, и платить при этом зарплаты и налоги государству.
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