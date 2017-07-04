У СБУ анонсували впровадження в українських відомствах надсучасної системи кіберзахисту

Керівник Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що у Міністерстві закордонних справ буде запроваджено надсучасну систему кіберзахисту, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Українське зовнішньополітичне відомство буде першим об’єктом, де організують роботу такої системи. Грицак розповів, що не без допомоги трастового фонду Північноатлантичного альянсу необхідні техніка та програмне забезпечене, яке призначене для кіберзахисту від подальших атак хакерів українських комп’ютерів, вже знаходиться на території України та інтегрується до загальної інфраструктури національної системи кібербезпеки. Крім того, Грицак додав, що в рамках першого траншу трастового фонду НАТО передбачено виділення для України 1 мільйона євро. Ці гроші підуть на закупівлю технічного обладнання та програмного забезпечення для посилення кіберзахисту, а також на фінансування тренінгів для українських спеціалістів кібербезпеки.
Нагадаємо, рішення щодо посилення кіберзахисту було обумовлено останньою хакерською атакою, що відбулася минулого тижня, і в результаті якої були заражені більше 12 тисяч комп’ютерів держустанов та великих компаній.