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С 2018 года в Украине самая дешевая пачка сигарет будет на уровне 22 гривен

С 2018 года в Украине самая дешевая пачка сигарет будет на уровне 22 гривен
Недавно в Кабмине была создана «рабочая группа», в которую входят в том числе ассоциация «Укртютюн», которая, по сути, является картелем, в который входят ведущие производители ПрАТ «Філіп Морріс Україна», ПАТ «Джей Ті Україна», ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» і ПрАТ «В.А.Т.-Прилуки». Об этом в прямом эфире одного из украинских каналов заявил украинский блогер и экономист Тарас Загородний.

По его словам, задача новосозданной группы – продавить через некоторых ручных чиновников минимальную цену на пачку сигарет на уровне не меньше 22,00 и 28,00 грн с 1 января 2018 года. Официально цель благородная – увеличить поступления в бюджет. В действительности – это создание монополии и уничтожение украинских производителей. Когда конкуренты будут уничтожены – цены взлетят еще выше. «Нужно понимать, что задача акцизов снижать потребление сигарет, а не наживаться на пороках. Члены «Укртютна» собираются только наживаться и выводить деньги за рубеж. Минимальную цену продвигают красиво и креативно. Вводят придуманные коэффициенты, главная задача которых – вытеснение с рынка дешевых сигарет, которые пользуются массовым спросом», – отметил блогер.

Тарас Загородний отмечает, что для того, чтобы избежать монополизации рынка, нужно запретить продажу сигарет ниже цены себестоимости с налоговыми затратами производителя без непонятных коэффициентов – как это делается во многих странах Европы.
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