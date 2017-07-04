Блогер розповів про великий північнокорейський біль РФ

Як повідомляє replyua.net, ситуація навколо Північної Кореї продовжує загострюватись. Саме останні події коментує у власному блозі політичний та військовий оглядач Олександр Коваленко.
Так, КНДР доволі цікавим способом «привітала» Сполучені Штати з Днем незалежності – черговим ракетним пуском. За повідомленнями Пхеньяну, балістична ракета «Хвасон - 14» сягнула висоти в дві тисячі вісімсот два метри і покрила відстань в дев’ятсот тридцять чотири кілометри – відтак, її вже можна вважати міжконтинентальною. Звісно, на новину оперативно відреагував Дональд Трамп – у своєму twitter.
Тим не менш, цікавою є реакція Москви – наприклад, Міноборони Російської Федерації заявило, що корейська балістична ракета піднялась лише на п’ятсот тридцять п’ять метрів і пролетіла п’ятсот десять кілометрів, що дає їй можливість претендувати на звання хіба ракети середньої дальності. Зрозуміло, якась із сторін бреше – але яка? Мотиви Пхеньяну зрозумілі – їм хочеться залякати потенційних противників. Але які мотиви РФ? Блогер заявляє, що Москва боїться наростання напруженості в регіоні, адже вона не зможе не взяти участь у конфлікті. А ресурси у Кремля майже вичерпано, - наголошує Коваленко.