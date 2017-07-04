Українського консула нарешті допустили до затриманого в Італії Марківа

Сьогодні, 4 липня, дипломатичним представникам України на території Італії вдалося відвідати затриманого італійськими правоохоронцями українського військового Віталія Марківа, повідомляє replyua.net з посиланням на Громадське.
Відповідну інформацію було оприлюднено Департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ України. Посадові особи українського Генерального консульства в Мілані повідомили, що в українця нормальний морально-психологічний стан та задовільні умови утримання. Крім того, у місті Павія відбулось судове засідання в справі затриманого українця. Однак суд вирішив не змінювати запобіжний захід для Віталія Марківа.
Нагадаємо, українця було затримано 1 липня на території Італії, куди він приїхав, щоб провідати матір. Українського військового звинувачують у причетності до смерті італійського фотокореспондента та його російського перекладача, які в 2014 році загинули під Слов’янськом в результаті отриманих поранень після обстрілів. Інформацію про те, що обстріли нібито велися саме з української сторони, італійському слідству надав французький журналіст. Щоправда українські правоохоронці, які провели власне розслідування, звинувачують у скоєному сторону бойовиків.