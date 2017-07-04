Поліція заведе справу на M.E.Doc через кібератаку

У Національній поліції відкриють кримінальну справу щодо компанії M.E.Doc, яку вважають причетною до поширення віруса-здирника Petya.A, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Сам завдяки серверам цієї компанії і вдалося поширити вірус. Таку інформацію оприлюднив очільник кіберполіції України Сергій Демидюк. Він повідомив, що M.E.Doc нині перебуває під слідством і згодом їй пред’являть звинувачення. Демидюк зауважив, що напередодні масштабної кібератаки до керівництва M.E.Doc зверталися представники антивірусних фірм, попереджуючи про те, що мережа M.E.Doc дуже вразлива. Також ЗМІ повідомляють, що поліцейські вже вилучили сервери компанії в рамках розслідування масштабної хакерської атаки. Щоправда відомо, що керівництво M.E.Doc відкидає звинувачення у тому, що програмне оновлення містило в собі вірус.
Варто нагадати, в результаті масштабної кібератаки, яка почалася в вівторок, 27 червня, лише в Україні були заражені понад 12 тисяч комп’ютерів. Поширився вірус-вимагач, який просить за дешифрування файлів 300 доларів, загалом на 64 країни.