Организаторы концертов будут предупреждать СБУ о приезде российских артистов

Вячеслав Кириленко, вице-премьер Украины, заявил о том, что в законодательство о гастрольных мероприятиях в Украине уже необходимо вносить поправки, которые коснутся российских артистов.
Кроме того, нужно вводить проверку всех известных россиян еще до того, как они приедут в Украину. Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало в интервью Радио Свобода. «Я эти изменения уже готовлю, и они должны заключаться в том, что организаторы гастрольных мероприятий должны предупреждать пограничников, СБУ и другие ответственные органы и учреждения о своем намерении пригласить музыкантов, исполнителей из России. Скажем, за месяц до фестиваля или события, которое они планируют», подчеркнул вице-премьер.
Также он будет настаивать на том, чтобы артистов из РФ всегда проверяли на поддержку российской агрессии, по факту въезда в аннексированный Крым. Если эти нарушения будут выявлены, СБУ сразу же вынесет постановление о временном запрете на въезд в Украину. Кириленко добавил, что такие артисты будут петь и выступать исключительно для россиян, а не для украинцев.