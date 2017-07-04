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Гройсман о повышении пенсионного возраст: это окончательное решение и точка

Гройсман о повышении пенсионного возраст: это окончательное решение и точка
Владимир Гройсман, украинский премьер-министр, заявил о том, что пенсионный возраст в Украине не превысит 60 лет, и это уже окончательное решение.

Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от премьера во время программы «Свобода слова». По словам премьер-министра, власти сделали все для того, чтобы избежать повышения возраста выхода на пенсию, и украинцам уже не о чем волноваться. «Запомните, пенсионный возраст в стране будет равен 60 годам, а для женщин меньше он сейчас установлен, и вы это знаете. То есть, не 63, а меньше, и это уже точка», заверил глава украинского правительства.

Он также напомнил всем украинцам, что сейчас правительство, которое готовит пенсионную реформу, прежде всего, будет ориентироваться не на пенсионный возраст, а на трудовой стаж работника, который собирается выйти на пенсию. Напомним, что в январе 2018 года в Украине повысится минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии, до 25 лет.
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