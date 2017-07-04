Представники Нафтогазу та Газпрому почали переговори

Прес-служба Нафтогазу повідомила, що представники української компанії розпочали переговорний процес з російським Газпромом на нейтральній територій з метою обговорення попереднього рішення Стокгольмського арбітражу, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
У повідомленні Нафтогазу зазначається, що в ході переговорів сторони мають узгодити проблемні питання щодо контракту і провести остаточні розрахунки відповідно до рішення арбітражу. Представники української компанії зауважили, що в разі, якщо в ході Нафтогаз та Газпром не зможуть знайти спільних рішень з приводу нових формулювань і точних сум, які необхідно виплатити, то остаточне слово буде за арбітражем.
Нагадаємо, раніше представники російського Газпрому повідомляли про те, що Москва планує оскаржити в суді попереднє рішення Стокгольмського арбітражу. У Газпромі аргументують це тим, що вони не згодні з тим, що арбітраж не врахував певні аргумент. Саме тому керівник Газпрому Олексій Міллер повідомив журналістам про плани подавати апеляцію у суді Швеції.