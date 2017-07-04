В МВФ відклали надання Україні п’ятого траншу – ЗМІ

П'ятий транш фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду розміром 1,9 мільярда доларів буде виділений Україні не раніше осені. Про це інформує replyua.net з посиланням на Bloomberg. Як повідомляється, причиною затримки у виділенні кредиту є те, що Верховна Рада не підтримала пенсійну і земельну реформи до початку літніх канікул. Проведення зазначених реформ було ключовою вимогою для виділення наступного траншу кредитних коштів.
Як пише Bloomberg, якщо за пенсійну реформу Рада встигла проголосувати в цілому і відправила її на доопрацювання, то земельна реформа не була розглянута взагалі. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що законопроекти, які стосуються земельної реформи, не будуть розглянуті до закінчення пленарних засідань.
П'ятий транш допомоги в розмірі 1,9 мільярда доларів було заплановано в червні-липні поточного року, однак терміни змістилися як мінімум до осені. Повідомляється, що ця обставина може перешкодити планам України вийти на міжнародні ринки запозичень, про що неодноразово говорив міністр фінансів Олександр Данилюк. Втім, Гройсман запевнив, що уряд зберігає свою відданість програмі з МВФ. «Ми працюємо над реформами, і п'ятий транш надійде», - сказав він.