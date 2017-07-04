У ЄС наполягають на необхідності реформування СБУ

Служба безпеки України вимагає негайного реформування. Таку думку озвучив в ході 95-го семінару Роуза-Рота у Києві голова представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі, інформує replyua.net. Посол наголосив на важливості реформування СБУ шляхом позбавлення її тих функції, на які вже уповноважені інші правоохоронні органи.
«СБУ в значній мірі є нереформованою. Важливо якомога швидше забезпечити, щоб СБУ зосереджувалася на контррозвідці і протидії тероризму, а також припинити ту її діяльність, яка доручена іншим правоохоронним органам», - заявив Мінгареллі і зазначив, що однією з таких функцій є боротьба з корупцією. Говорячи про боротьбу з корупцією Мінгареллі підкреслив, що в Євросоюзі не побачили кроків української влади зі створення антикорупційного суду.
«Дуже важливо завершити реформу судової системи, заснувати без будь-яких затримок антикорупційний суд. Без нового антикорупційного суду про встановлення верховенства права буде неможливим », - підкреслив Мінгареллі. За словами високопосадовця, «ми говоримо про це українській владі протягом вже тривалого часу, однак ми не бачили жодних дій з метою прийняття цього нового антикорупційного законодавства».