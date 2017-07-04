У СБУ назвали головну мету кібератаки в Україні

Очільник Служби безпеки України Василь Грицак назвав головну мету наймасштабнішої хакерської атаки на інфраструктури українських державних установи та приватних компаній, яка відбулася минулого тижня, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
За його словами, зловмисники мали на меті дестабілізувати внутрішню ситуацію в державі. Грицак зауважив, що головну ціль було замасковано під вимагання коштів, адже для розшифрування даних хакери вимагали по 300 доларів з кожного комп’ютера. В результаті цього вдалося отримати майже 12 тисяч доларів. Однак, за даними СБУ, кібератаку організували представники хакерських угрупувань, які раніше атакували енергетичні об’єкти України. Саме тому керівник СБУ переконаний, що головною метою була дестабілізація ситуації на території країни. Щоправда Грицак не відповів, хто саме здійснив масштабну кібератаку.
Варто нагадати, що жертвами вірусу Petya.A стали не тільки українські комп’ютери, а й закордонні. Зокрема, кібератаки були зафіксовані ще в 64 державах світу. Фахівці з’ясували, що вірус поширився через оновлення бухгалтерської програми М.Е. Doc.