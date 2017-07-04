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Віднині довідку про доходи в Україні можна отримати в режимі онлайн

Віднині довідку про доходи в Україні можна отримати в режимі онлайн
На онлайн-порталі держпослуг iGov з'явилася нова опція отримання інформації про свої офіційні доходи. Як передає replyua.net, про це на своїй сторінці в Facebook написав координатор порталу Дмитро Дубілет.

«Ми сьогодні оголошуємо про запуск нової послуги на iGov, яка - увага! – вже працює по всій країні, у всіх регіонах. Послуга масова і має широкий порит. Отже, ми пройшли складну інтеграцію з реєстрами і сервісами Податковою службою, і тепер кожен громадянин України може в кілька кліків отримати інформацію про своїх офіційних доходах», - зазначає Дубілет. Як наголошується, щоб скористатися послугою, знадобиться ЕЦП (поки працює тільки персональна підпис, а не посадової особи підприємства).

«Ви заповнюєте нескладну форму, обираєте термін, за який вам потрібна інформація (від 1-го кварталу 2014 роки) і чекаєте, коли вам на пошту прийде документ (від десяти хвилин до 1-2 днів). Зараз відповідь на запит приходить тільки в електронній формі. В майбутньому ми сподіваємося розширити цю послугу і зробити так, що громадянин зможе вибратися між електронним видом (як зараз) і довідкою в паперовому вигляді », - додає він.
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