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Грицак розповів про справжню мету масштабної кібератаки

Грицак розповів про справжню мету масштабної кібератаки
Основним мотивом масштабної кібератаки були не гроші, а дестабілізація ситуації всередині України. Про це заявив глава СБУ Василь Грицак, інформує replyua.net. За його словами, працівники правоохоронних органів України спільно з міжнародними фахівцями продовжують встановлювати обставини потужної кібератаки проти українських приватних і державних структур 27 червня.

«Сьогодні наші фахівці завдяки взаємодії з експертами США, Великобританії і компанії Microsoft проводять спільні заходи щодо встановлення обставин цієї кібератаки», - сказав Грицак. Відповідаючи на питання про те, чи є у українських правоохоронних органів докази причетності російських спецслужб до організації цієї атаки, Грицак зазначив:

«На жаль, я не можу до кінця сказати те, що мені дуже хочеться сказати, тому що кримінальні виробництва знаходяться в Національній поліції, але навіть під час неформального спілкування з нашими партнерами ми приходимо до одного і того ж висновку: для організації такої потужної кібератаки були задіяні значні сили ». Водночас, зазначив глава СБУ, з того, що вдалося встановити на сьогоднішній день, до організації цієї атаки причетні хакерські угрупування, які свого часу атакували українські енергетичні підприємства і фінансові установи за допомогою вірусів, в тому числі «Blackenergy».
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