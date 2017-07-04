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Политолог: если Луценко пробьет систему, представьте, какие знаменитые фамилии окажутся на скамье подсудимых

Политолог: если Луценко пробьет систему, представьте, какие знаменитые фамилии окажутся на скамье подсудимых
Несмотря на долгие обсуждения у членов Регламентного комитета так и не хватило решимости снять неприкосновенность с одиозногонардепа Олеся Довгого. Как отметил в эфире одного из каналов политолог Алексей Голобуцкий, не снимут депутаты иммунитет и со своего коллеги Михаила Добкина, несмотря на всю их одиозность, они все равно «свои», «одни из них». «Парламент вызывающе поставил круговую поруку выше закона. И вот почему до сих пор никто не заикается о ликвидации депутатской неприкосновенности, хотя на самом деле нет ничего проще, чем проголосовать за это хоть завтра», – отметил политолог.

По его словам, нужно быть реалистами: где голосование за снятие неприкосновенности – и где «посадят». Не исключено, что, если суд не развалит эти дела на начальной стадии, то все закончится традиционным залогом. То есть, речь идет не более, чем о «лишних» расходах для подозреваемых, но сопротивляются они так, словно с последним писком системы «Рада» депутатское кресло провалится в пыточную с последующей конфискацией. Алексей Голобуцкий отмечает, что таким поведением комитета парламент фактически противопоставляет себя всему обществу, а, если эта Рада нелегитимна в глазах общественности, то любая бойкая партия относительно небольшими усилиями ввергнет страну в досрочные выборы, но не для того, чтобы отменить неприкосновенность или сделать что-то хорошее, а чтобы тоже стать неприкасаемыми.

«Что бы мы ни думали о самом генпрокуроре Луценко, фейсбучные подозрения, что его ведомство опять «налажало», на самом деле лишь надуманный и никем не обоснованный повод относится к делу посадки коррупционеров со снисходительной улыбкой, но ведь прокуратура заявляет самоочевидные вещи и все это понимают, но не хотят принять жизни по закону и в первую очередь парламентарии. Если же Луценко пробьет эту стену, только представьте, какие знаменитые фамилии окажутся на скамье подсудимых. Даже, если их не посадят, мы хотя бы увидим процесс. Только так можно обесценить неприкосновенность. Мы это знаем и они это знают», – резюмировал политолог.
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