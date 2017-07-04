Олігархи стоять на заваді українським реформам – ЄС

Представник Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що реформам в країні заважає група українських олігархів, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку думку дипломат висловив сьогодні, 4 липня, під час конференції в Києві. Мінгареллі наголосив, що олігархічна влада не може бути більш сильною, ніж 3 роки тому, однак тим не менш сьогодні вона активно протистоїть реформам. Це, за його словами, спостерігається в усіх сферах, адже відразу, коли ухвалюються реформаторські рішення, через певний час цим реформам протидіють. Також Мінгареллі зауважив, що мова йде не про поодинокі випадки, а про щоденну боротьбу між представниками реформаторських сил в органах влади, громадянському суспільстві та тими, хто прагне зберегти колишнє становище. Мінгареллі додав, що цій боротьбі ще далеко до завершення. На його думку, в цій ситуації варто, аби ті, хто раніше крав, відповіли перед чесним судом за свої діяння, а українське суспільство при цьому підтримало реформатські процеси та почало вірити у справедливість.
Нагадаємо, раніше Мінгареллі заявляв, що українська корупція страшніша за війну, адже нині «група людей перетворює країну на банкомат».