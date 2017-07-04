Дипломат: визит Тиллерсона будет посвящен тому, о чем договаривались Трамп и Путин

9 июля украинскую столицу посетит с первым официальным визитом Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Что означает такая дипломатическая активность со стороны США в эфире «Громадського радио» рассказал дипломатом, который возглавлял украинское посольство в Вашингтоне Юрий Щербак. По его мнению, визит Государственного секретаря США – это реализация договоренностей президента Порошенко в Вашингтоне, когда там было договорено, что высокопоставленные чиновники администрации США посетят Украину с целью лучшего ознакомления ситуации.
Юрий Щербак отметил, что визит Государственного секретаря Тиллерсона хоть и будет коротким, но очень важным ввиду того, что произойдет на саммите G20 в Гамбурге, когда там предполагается встреча президента Трампа с президентом РФ Путиным. «Я убежден, что визит Тиллерсона будет посвящен тому, о чем договаривались Трамп и Путин. Тиллерсон будет участвовать в разговорах с Путиным, он будет знать, что там происходило, и я убежден, что он точно донесет эту информацию к президенту Порошенко. Я думаю, что это хороший знак для Украины, это знак, что Украину не выводят за круг переговорщиков. Американцы сделают все, чтобы убедить руководство Украины, что переговоры ведутся», – рассказал дипломат.
Он отмечает, что при этом надо также учесть фигуру Тиллерсона. Это не простой чиновник, он не является профессиональным дипломатом, это человек огромной внутренней силы, которого в Техасе окрестили «техасским динозавром», потому что он очень упрямый и сильный в своих позициях. Он руководил одной из самых успешных нефтяных кампаний, которая имела большой успех в России, и он был награжден Путиным орденом «Дружбы народов». Безусловно, у него сложился стереотип уважения к России, мы знаем о его вопрос о том, зачем американским избирателям участвовать в войне в Украине и знать об этом. Тем не менее, вся администрация Трампа сейчас якобы заново проходят курс взаимоотношений с Россией.