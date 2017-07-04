Боєць АТО: На Донбасі ЗСУ випробують найновіші американські ракети

В районі проведення антитерористичної операції на Донбасі українські захисники випробують в бойових умовах новітні самонавідні ракети, які пригнічують артилерійський вогонь російських окупантів. Цей вид зброї вже пройшов випробування на полігоні, але ще жодного разу не використовувалося в бою. Як передає replyua.net, про це в ефірі «Обозреватель.LIVE» заявив боєць АТО, командир «Грузинського національного легіону» Мамука Мамулашвілі.
Так, відповідаючи на питання про можливість отримання Україною летального зброї з США він розповів про свою поїздку в Сполучені Штати, де ця тема обговорювалася з фахівцями. За словами бійця АТО, протитанкові установки Javelin числяться в списку зброї, на яке може розраховувати Київ.
«Була розмова про ракети, що пригнічують артилерійський вогонь. Це удари по точках, звідки ведеться обстріл, самонавідні ракети. Маються на увазі новітні системи, вони пройшли випробування, але ще не використовувалися », - зазначив легіонер. Нагадаємо, напередодні в інтерв’ю журналістам Мамулашвілі анонсував приєднання до «Грузинського легіону» американських військових.