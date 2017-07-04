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Шлапак прирівняв «ПриватБанк» до Ferrari з токсичними відходами

Шлапак прирівняв «ПриватБанк» до Ferrari з токсичними відходами
Поки що чинний глава правління «ПриватБанку» Олександр Шлапак порівняв фінансову установу з дорогим Ferrari, у якого є величезний причіп з токсичними речовинами. Про це передає replyua.net.

«У мене більше немає бажання займатися «токсичним портфелем», але повинен. Більше 70 відсотків мого особистого часу займають проблеми, пов'язані з банком до 19 грудня 2016 року. З самого початку, коли я потрапив в Приватбанк, я побачив два банки. Я потрапив ніби в найсучаснішу Ferrari, до якої був причеплений величезний причіп з токсичними відходами. Мова йде про баланс банку і основні зміни станом на 1 січня 2017 року і 1 червня цього року. Понад три десятки мільярдів нарощеного балансу за рахунок активів і пасивів. Основні зміни - в жовтні банк по 900 мільйонів гривень втрачав щодня», - сказав він на прес-конференції, присвяченій підсумкам роботи Приватбанку за перше півріччя, результатами міжнародного аудиту фінансової звітності банку та подальшої стратегії розвитку банку.

Нагадаємо, що напередодні у прямому ефірі одного з українських телеканалів глава Кабміну Володимир Гройсман запевнив у тому, що «ПриватБанк» є цілком стабільною установою.
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