У Верховній Раді хочуть заборонити українським артистам виступати в Росії

Народні депутати-свободівці пропонують заборонити виступати в Росії, Криму і на тимчасово окупованих територіях всім українським артистам. Як передає replyua.net, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обмеження проведення гастрольних заходів на території держави-агресора на території України, в тому числі і на тимчасово окупованій території України) №6660 з'явився на сайті Верховної Ради. Авторами цього проекту закону є представники ВО «Свобода» Андрій Іллєнко, Юрій Левченко, Михайло Головко та Олег Осуховський.
Цим законопроектом вони хочуть заборонити, як виступати українським артистам в Росії, так і російським музикантам гастролювати в Україні.
Винятком нардепи пропонують встановити окремі випадки, коли артист до початку гастрольного заходу надасть організаторам письмову заяву про засудження окупації території України Росією або коли російський артист переїхав жити в Україну або неодноразово публічно засуджував окупацію території України Росією, про що свідчили відповідні публікації в ЗМІ. Своїм законопроектом автори також хочуть заборонити поїздки на територію окупованого Криму і тимчасово окупованих територій Донбасу іноземним артистам.