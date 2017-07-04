Эксперт: к несчастью депутатов, коллеги их не спасут – основное слово скажет суд

Сегодня состоялось второе провальное заседание Регламентного комитета Верховной Рады Украины, на котором нардепы не захотели поддерживать снятие неприкосновенности с нардепа Олеся Двого, вчера то же самое произошло и с прошением Генпрокуратуры относительно нардепа Евгения Дэйдея. Как отметила в эфире одной из радиостанций руководитель Центра противодействия коррупции Дария Каленюк, Регламентный комитет, на самом деле, это еще не конечная стадия и парламентарии своим голосованием только немного отложили вопрос, а не решили его окончательно.
По мнению эксперта, в дальнейшем многое решит голосование в парламенте, где большей части депутатов ничего не мешает проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности. Что касается применения самого механизма снятия неприкосновенности, добавляет Каленюк, то как и Верховная Рада, так и комитеты, и сами народные избранники в этом вопросе не главные, все равно последнее и решающее слово за судом. Эта ситуация лишь очередное обоснование, чтобы отказать в представлении комитетом. Впрочем, по ее словам, стоит следить за следующими решением относительно других народных депутатов.
«Будем смотреть за следующими заседаниями, но я предвижу, что также решение будет отрицательным», - говорит Дария Каленюк. Такое же мнение ранее высказывал и Генпрокурор Юрий Луценко, который считает, что остальные заседания будут идентичный первым двум.