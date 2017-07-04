В Україну завезли сироватку від ботулізму

В Україну нарешті доставили сироватку від ботулізму канадського виробництва в рамках програми розвитку Організації об’єднаних націй. Як інформує replyua.net, про це повідомила виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
В Україні не було сироватки від ботулізму з 2014 року. Кошти на закупівлю цих ліків навіть не закладали в бюджет. Завдяки цій поставці з'явиться можливість сформувати базовий запас, який використовують для негайного лікування нових випадків зараження ботулізмом. При цьому Супрун закликає українців стежити за харчуванням, вживати тільки якісні продукти, а не економити на їжі.
6 червня поточного року в Сумах було зареєстровано ще один смертельний випадок від ботулізму - помер 38-річний фельдшер швидкої медичної допомоги, який вживав в'ялену рибу. Як повідомив начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко, 6 червня бригада екстреної медичної допомоги перевезла чоловіка за допомогою санітарної авіації з Недригайлова (Сумська обл.) В обласну інфекційну лікарню з діагнозом «ботулізм».