В Україну не пустили депутата з Чехії

Українські прикордонники не пустили чеського депутата Мілана Шарапатку, який мав намір відвідати семінар Парламентської асамблеї НАТО в Києві. Як інформує replyua.net, про це повідомляє видання Ceskenoviny.cz. За даними видання, в неділю, 2 липня, Шарапатка прибув до Києва з іншими депутатами. Однак чеху довелося залишитися в транзитній зоні київського аеропорту, згодом він повернувся на батьківщину.
«Я питав, що стало причиною відмови, але мені відмовилися її повідомляти. Я залишився в транзитній зоні, в той час як моїх колег пропустили », - розповів Шарапатка. «Я очікую, що Чехія відреагує на цей інцидент. Я вважаю, що вона повинна також заборонити в'їзд на територію країни десяткам депутатів українського парламенту, які сповідують націонал-фашистську ідеологію Степана Бандери. Це небезпечно не тільки для нас, але і для всього світу», - написав депутат у своєму блозі з приводу заборони на в'їзд.
Повідомляється, що три роки тому Мілан Шарапатка був в Криму в якості спостерігача на «референдумі» про приєднання півострова до Росії. Але чех вважає, що це не було причиною відмови йому у в'їзді. «З тих пір я був в Україні кілька разів з тим же паспортом, і ніяких проблем не було», - сказав він.