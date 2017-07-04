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Садовий розповів про допит у Генпрокуратурі

Садовий розповів про допит у Генпрокуратурі
Міський голова Львова Андрій Садовий розповів подробиці його допиту в Генеральній прокуратурі як свідок. Про це інформує replyua.net «Такі питання, як вони ставлять, вбивають будь-який інвестиційний клімат в Україні», - сказав Садовий. Він також заявив, що проситиме Генпрокуратуру зробити публічним протокол його допиту. За словами Садового, під час допиту ще не йшлося про ціну землі, яку, за версією прокуратури, нідерландської компанії продали задешево.

«До цього питання ми ще не підходили. Якщо він буде звучати, то я поясню колегам з Генеральної прокуратури, різницю між експертною оцінкою землі і нормативно-грошовою оцінкою. Якщо мова йде про викуп, то експерт встановлює ціну. Тому всі наші дії чітко відповідають чинному законодавству. Тому я так бачу, що весь цей процес має на меті не допустити реалізації цього проекту, тому що він робиться у Львові», - заявив Садовий.

Раніше соціологи констатували, що проблема з невивезенням сміття зі Львова і нездатність мера Андрія Садового протягом тривалого періоду часу вирішити проблему міста сприяли зниженню рейтингу політичної партії «Самопоміч» на національному рівні.
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