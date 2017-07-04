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«Голубя мира» отправили в список «Миротворца»

«Голубя мира» отправили в список «Миротворца»
После интервью Мити Фомина, бывшего солиста российской группы HI-FI, которое он дал, находясь на фестивале во Львове, исполнителем занялся сайт «Миротворец».

Как передает replyua.net, на сайте «Миротворца» сообщается о том, что Митя Фомин был занесен в базу преступников. На сайте при этом отметили, что Фомин был внесен в список не только по причине того, что гастролировал в аннексированном Крыму без разрешения украинских властей, но еще и потому, что он отрицает российскую агрессию в Украине. Кроме того, в интервью Фомин признался, что считает Крым российской территорией.

Напомним, что во время фестиваля во Львове россиянин дал интервью Кате Осадчей, во время которого заявил, что без опасений приезжает в Украину, хотя и гастролировал в Крыму, поскольку в Украине у него много друзей, а себя он считает «голубем мира». Также певец выразил надежду, что ему не запретят въезд в Украину. Напомним, что ранее в базу «Миротворца» также попала российская актриса Нонна Гришаева.
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