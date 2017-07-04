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Qatar Airways предлагает вакантные места украинцам

Qatar Airways предлагает вакантные места украинцам
Qatar Airways, крупная катарская авиакомпания, заявила о том, что открывает сразу четырнадцать вакансий в Украине. Как информирует replyua.net, такие данные появились на сайте перевозчика.

Нужно отметить, что предложенные вакансии связаны с заходом катарской авиакомпании на украинский рынок. Еще в апреле перевозчик сообщил, что в текущем или в следующем году он планирует запустить двенадцать новых рейсов, в том числе и в Украину. В августе прошлого года власти Катара ввели налог для авиапассажиров, которые летят через крупнейший аэропорт страны - Хамад в Дохе.

Нужно отметить, что в Катаре налогов очень мало — так, граждане страны и местные компании не платят налогов, а налог, который платят иностранные компании, составляет 10 процентов, что ниже, чем в большинстве стран мира. Главный аэропорт страны Хамад ежедневно обслуживает десятки международных рейсов. Кроме того, через этот аэропорт летят абсолютно все рейсы катарского авиаперевозчика.
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