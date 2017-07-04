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Журналісти Financial Times назвали розробника вірусу Petya.A

Журналісти Financial Times назвали розробника вірусу Petya.A
Вірус Petya.A, який 27 червня поточного року вразив комп'ютери українських підприємств, скоріше за все, міг бути створений на території Російської Федерації. Як передає replyua.net з посиланням на «Ехо Москви», такий висновок оприлюднили
західні аналітики, інформує авторитетне видання «Financial Times». Висновки були зроблені після детального аналізу інформації про мережі, які запускали кібератаку, а також кодів і тактики зараження.

Окрім цього, британське видання наголошує, що такий самий висновок оприлюднили і співробітники європейських розвідок – за їхніми даними, вірус, від якого в основному постраждала Україна, було створено не для вимагання грошей, а для масштабної дестабілізації.

Варто нагадати, що, за даними New York Times, віруси WannaCry і Petya.A є похідними від розробок Агентства національної безпеки США, проте американський уряд не поспішає це визнавати. При цьому, співробітники Служби безпеки України встановили причетність спецслужб Російської Федерації до кібератаки з використанням вірусу Petya.A. Раніше повідомлялося, що атака хакерів призвела до зупинки роботи платіжних терміналів в метро Києва і призвела до масових збоїв в українських торговельних мережах, енергокомпаніях, ЗМІ, банках, поштових сервісах.
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