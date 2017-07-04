У ЗМІ повідомили про короткий візит Тіллерсона до України

Вже найближчої неділі, 9 червня, державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон здійснить візит в Україну. Як передає replyua.net, про це повідомили журналісти видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела в дипломатичними колах.
«Рекс Тіллерсон прибуде в Україну 9 липня, це буде короткий візит на 2-2,5 години. В даний час невідомо з ким держсекретар США зустрінеться в Києві », - повідомило джерело. В інформації зазначено, що цей візит вважається досягненням української дипломатії, він важливий на тлі зустрічі президентів Російської Федерації і США Володимира Путіна і Дональда Трампа, яка відбудеться в кулуарах саміту G20.
Раніше глава української держави Петро Порошенко повідомив, що державний секретар США Рекс Тіллерсон відвідає Україну в липні поточного року. «Ми очікуємо вже в липні візит держсекретаря США Тіллерсона до Києва, де теж будуть продовжені наші напрацювання у Вашингтоні», - сказав Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, яке транслювали в неділю ввечері. Український президент додав, що США можуть вирішити питання надання Україні оборонної зброї ще в межах поточного бюджетного року.