валюта
СпецтемаКазанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

До України прибуде Генсек НАТО говорити про вступ Києва до Альянсу

До України прибуде Генсек НАТО говорити про вступ Києва до Альянсу
Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг відвідає Україну наступного тижня. Про це журналістам повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає replyua.net. «Уже через тиждень, 10 липня, до Києва з делегацією прибуде генеральний секретар НАТО Столтенберг, і у нас передбачена з ним зустріч. Ми будемо говорити про перспективи членства України в НАТО», - сказав спікер. Як відомо, Верховна Рада законодавчо закріпила курс України на членство в Північноатлантичному альянсі.

Варто зазначити, що згідно з указом президента України «Про відзначення 26-ї річниці Незалежності України», на Хрещатику та Майдані Незалежності в столиці України відбудеться парад військ. Таку інформацію надав міністр оборони Степан Полторак під час перебування в Брюсселі, інформує прес-служба міністерства.

«Зараз українські Збройні сили проводять активну підготовку до параду. Крім урочистого проходження військ, ми плануємо підготувати виставку найсучасніших озброєнь, розроблених протягом останніх трьох років. Під час робочої поїздки в штаб-квартиру НАТО і двосторонніх переговорів з іноземними колегами, я запросив їх в Україну на День Незалежності. Мова йде про представників країн, з якими співпрацюємо для того, щоб вони також разом з нашими військовими взяли участь у військовому параді з нагоди 26-ї річниці Незалежності України», - розповів Полторак.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
03 июл 2017
26155

Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

За словами журналіста та блогера Дениса Казанського, нещодавно російські можновладці підкинули нову «гарячу» тему, яку в Україні чомусь дуже мало обговорюють, - як інформує replyua.net, відповідний

03 июл 2017
22230

Блогер: разрекламированный в РФ «Белый орел» украинские бойцы уничтожили музейными экспонатами

Украинские бойцы на шахте «Бутовка» сожгли новейший российский танк, глубокую модернизацию Т-72 под громким названием «Белый орел». Как пишет на своей странице в Facebook украинский блогер Павло

Последние новости

«Поехала крыша»: в соцсетях обсуждают «перестрелку» с участием Дорна

Журналісти Financial Times назвали розробника вірусу Petya.A

В соцсетях потроллили президента РФ за любовь к уголовникам

Після страшної ДТП відомий український боксер потрапив до реанімації

У Міноборони назвали суму збитків через війну на Донбасі

Стали известны подробности скандала из-за съемок «Ликвидации» в Одессе

У Миколаївській області обвалилися три поверхи школи

Маск: дешевая Tesla начнет производиться уже в июле

У Херсоні водій маршрутки побив дитину-пільговика

Эксперты назвали самые полезные напитки в 40-градусную жару

В Україні починає працювати Школа волонтерів

Революция в школе: директора в школах не задержатся больше, чем на 6 лет

Журналист рассказал о важном сигнале Запада относительно российской агрессии в Украине

Синдзо Абэ призвал глав России и Китая к четкой позиции по Северной Корее

Ученые обнаружили уникальную реку с кипящей водой в Амазонии

На встрече Путина с Трампом главу Кремля ожидает неприятный сюрприз – польский политик

Бывшие владельцы «ПриватБанка» не спешат отдавать каждому украинцу по 3500 гривен

Эксперт: Украина обязана признать вторжение России, иначе никакой помощи не будет

Россия пытается организовать терроризм в Украине методами, опаснее ИГИЛ – эксперт

В киевском супермаркете бойко идут продажи хлеба с червями

 Новости за день