До України прибуде Генсек НАТО говорити про вступ Києва до Альянсу

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг відвідає Україну наступного тижня. Про це журналістам повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає replyua.net. «Уже через тиждень, 10 липня, до Києва з делегацією прибуде генеральний секретар НАТО Столтенберг, і у нас передбачена з ним зустріч. Ми будемо говорити про перспективи членства України в НАТО», - сказав спікер. Як відомо, Верховна Рада законодавчо закріпила курс України на членство в Північноатлантичному альянсі.
Варто зазначити, що згідно з указом президента України «Про відзначення 26-ї річниці Незалежності України», на Хрещатику та Майдані Незалежності в столиці України відбудеться парад військ. Таку інформацію надав міністр оборони Степан Полторак під час перебування в Брюсселі, інформує прес-служба міністерства.
«Зараз українські Збройні сили проводять активну підготовку до параду. Крім урочистого проходження військ, ми плануємо підготувати виставку найсучасніших озброєнь, розроблених протягом останніх трьох років. Під час робочої поїздки в штаб-квартиру НАТО і двосторонніх переговорів з іноземними колегами, я запросив їх в Україну на День Незалежності. Мова йде про представників країн, з якими співпрацюємо для того, щоб вони також разом з нашими військовими взяли участь у військовому параді з нагоди 26-ї річниці Незалежності України», - розповів Полторак.